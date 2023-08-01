МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

Сегодня, 00:14

Image 16+
МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине
Фото из открытых источников

В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО.

Обозреватели издания уверены, что наступление ВСУ, какими бы ни было темпами, но продолжится, мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта не случится. По крайней мере, в ближайшей перспективе. 

«... Коллективный Запад надавит на Украину, да и на Россию надавит руками наших друзей, произойдут у нас территориальные приобретения, а у Киева — потери, которые ему придется терпеть вместе с денацификацией и демилитаризацией, и все кончится. Не кончится», — подчеркнули в «МК».

Коллектив газеты очень оскорбил факт назначения официальным спикером ВСУ для англоязычной аудитории трансгендера Сары Эштон Чирилло. Там напомнили ее высказывания по поводу украинцев и россиян: первые — люди, что сражаются за свою свободу, а последние — не люди и нелюди, поскольку  выбрали «тиранию и диктатуру». По мнению обозревателей, такое назначение не что иное, как манипуляция с подменой понятий и традиций.

«Вот – главная манипуляция, когда за прогресс выдают вырождение, бунт против природы или, в религиозной терминологии, божественного замысла», — указали в «МК».

Сейчас, по их словам, в лице нового спикера происходит «цивилизационный разлом», который не завершится с мирными переговорами или победой РФ в СВО.

«Это будет лишь пауза. И возможность новых «горячих» конфликтов никуда не денется. А идеологическое давление будет только нарастать», — уверены в издании.

В качестве выхода они предлагают радикально изменять промышленность и армию, чтобы всегда быть во всеоружии. Ведь «война за человеческие души будет долгой».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«РусВесна»: ВСУ возобновили атаки у Артемовска, идут тяжелые бои

Вчера, 09:04

Немецкий офицер подсказал армии ВСУ «секрет» прорыва. Но есть одно «но»

1-08-2023, 00:04

Югорчанки призвали к повторной мобилизации, чтобы вернуть своих мужчин с СВО РФ

31-07-2023, 14:59

Украина начала подготовку автотрассы «Варшавка» к приему F-16

30-07-2023, 18:04

Эксперт Матвийчук: Крымский мост Украина атаковала британским подводным роботом

29-07-2023, 19:49

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО РФ командиром отделения разведки

28-07-2023, 16:59

Военкор Медведев объяснил, что произойдет если ВС Украины возьмут Клещеевку

28-07-2023, 08:04

В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

27-07-2023, 17:49

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

27-07-2023, 13:54

Военный эксперт Кнутов: Похоже, начинается основная фаза контрнаступления ВС Украины

27-07-2023, 12:04

WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

26-07-2023, 14:54

Военкоры «Русской весны» рассказали о тяжелых боях ВС РФ за Клещеевку

26-07-2023, 09:34

Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинут Донбасс к 1 августа

25-07-2023, 11:55

Политолог Перла заявил, что США намерены предотвратить войну с Россией

24-07-2023, 18:44

В Гремячинске простились с 26-летним отцом двоих детей, погибшим в ходе СВО РФ

20-07-2023, 20:49

Турэксперт Алексей Балясников: наиболее безопасно туристы могут доехать до Крыма на поезде

19-07-2023, 19:34

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

19-07-2023, 12:24

Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

14-07-2023, 13:04

Эксперт Дандыкин заявил, что вторая волна украинского наступления началась

3-07-2023, 07:19

Рогозин: ВСУ провели артподготовку в Запорожской области, но в наступление не пошли

28-06-2023, 11:04

Возможно, Вам будет интересно

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

Вчера, 12:19

0

Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними....

Подробнее
«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

7-08-2023, 22:19

0

Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...

Подробнее
Возвращение России и КНР к безвизовому режиму не увеличит турпоток из Китая

Возвращение России и КНР к безвизовому режиму не увеличит турпоток из Китая

7-08-2023, 11:54

0

Между Россией и Китаем с 1 августа был возобновлен безвизовый обмен. В Поднебесной подтвердили, что готовы принимать...

Подробнее
РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

Вчера, 15:54

0

Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля. Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА...

Подробнее
Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Вчера, 16:29

0

На «Госзакупках» появилась информация о том, что в Екатеринбурге руководитель небольшой бюджетной конторы ФГБУ «Урал...

Подробнее
Экономист Ву: контрнаступление ВС Украины завершится в ближайшие недели

Экономист Ву: контрнаступление ВС Украины завершится в ближайшие недели

7-08-2023, 08:24

0

Бывший аналитик Bank of America и Международного валютного фонда Дэвид Ву стал гостем программы RT Going Underground....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров