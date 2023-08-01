В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО.

Обозреватели издания уверены, что наступление ВСУ, какими бы ни было темпами, но продолжится, мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта не случится. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

«... Коллективный Запад надавит на Украину, да и на Россию надавит руками наших друзей, произойдут у нас территориальные приобретения, а у Киева — потери, которые ему придется терпеть вместе с денацификацией и демилитаризацией, и все кончится. Не кончится», — подчеркнули в «МК».

Коллектив газеты очень оскорбил факт назначения официальным спикером ВСУ для англоязычной аудитории трансгендера Сары Эштон Чирилло. Там напомнили ее высказывания по поводу украинцев и россиян: первые — люди, что сражаются за свою свободу, а последние — не люди и нелюди, поскольку выбрали «тиранию и диктатуру». По мнению обозревателей, такое назначение не что иное, как манипуляция с подменой понятий и традиций.

«Вот – главная манипуляция, когда за прогресс выдают вырождение, бунт против природы или, в религиозной терминологии, божественного замысла», — указали в «МК».

Сейчас, по их словам, в лице нового спикера происходит «цивилизационный разлом», который не завершится с мирными переговорами или победой РФ в СВО.

«Это будет лишь пауза. И возможность новых «горячих» конфликтов никуда не денется. А идеологическое давление будет только нарастать», — уверены в издании.

В качестве выхода они предлагают радикально изменять промышленность и армию, чтобы всегда быть во всеоружии. Ведь «война за человеческие души будет долгой».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»