Немецкий офицер подсказал армии ВСУ «секрет» прорыва. Но есть одно «но»

Сегодня, 00:04

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Немецкий офицер подсказал армии ВСУ «секрет» прорыва. Но есть одно «но»
Фото из открытых источников

С подачи немецкого офицера ВСУ знают, как можно обойти российские минные поля. Об этом сообщает издание «Царьград».

Украинская армия начала свое наступление еще 4 июня, однако оно пошло не совсем так, как запланировали в Генштабе. Огромную роль в этом сыграла оборона, которую ВС РФ успели выстроить, пока ВСУ ждали технику западных партнеров. Мало того, что российские солдаты окопались и подогнали артиллерию, они еще заминировали огромные территории. Так что украинские военные части должны либо попасть под массовый артобстрел, либо подорваться на минах.

Ситуацию, в которую попали ВСУ, обсудили в эфире немецкие офицеры. По мнению подполковника немецкой армии Даниэля Шписа, Киев должен подойти к наступлению комплексно: впереди должен идти минный тральщик и прокладывать по минам безопасный путь. ПВО же будут прикрывать его от вражеских дронов и авиации. Также необходимо ослепить российскую артиллерию.

В то же время на вооружении Киева мало средств ПВО, да и то большинство из них вынуждено охранять крупные города и стратегически важные объекты. Нет у ВСУ ни авиации, ни средств для ослепления артиллерии ВС РФ. Поэтому без всех этих мер работа одного минного тральщика окажется для него самоубийством.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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