Югорчанки призвали к повторной мобилизации, чтобы вернуть своих мужчин с СВО РФ

Сегодня, 14:59

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Югорчанки призвали к повторной мобилизации, чтобы вернуть своих мужчин с СВО РФ
Фото из открытых источников

Жены и матери из Югры призвали провести повторную мобилизацию, чтобы их мужья и сыновья могли вернуться с СВО домой. Об этом сообщает издание Muksun.fm.

Близкие мобилизованных из Югры (Ханты-Мансийский автономный округ) уверены, что их мужчины на фронте истощили свои силы как морально, так и физически. Отпуска не способны решить проблемы, поэтому они предлагают радикальный метод: провести в России повторную мобилизацию, чтобы их близкие, большинство из которых находятся в зоне проведения СВО с сентября, смогли вернуться домой.

Более того, ранее югорчане столкнулись вообще с отсутствием отпусков у военнослужащих, и только вмешательство замминистра обороны Виктора Горемыкина сдвинуло дело с мертвой точки, и солдатам стали давать отпуска.

«Хочет вернуться назад, он не военный, долг Родине, мне кажется, он уже отдал, и в армии служил, и сейчас по мобилизации. Надо, чтобы уже подготавливали им замену, очень тяжело на фронте, тем более не военный, а обыкновенный человек», — говорит Марина, чей сын не отдыхал с 28 сентября прошлого года.

Женщина предлагает провести глобальную ротацию войск и отправить на защиту родины и других, которые «на печи полеживают».

Подобных Марининой историй оказалось много, хотя некоторые жены и матери солдат не согласны с такой радикальной позицией — они ждут своих мужей и сыновей в отпуск.

По мнению председателя Гуманитарного корпуса Эдуарда Логинова, полная замена старых военнослужащих на новых сейчас невозможна, к тому же принять решение  может только Верховный главнокомандующий.

«Если руководство Минобороны и примет решение о второй волне мобилизации, то только с целью укрепления наших позиций, а не замены имеющихся бойцов. В любом случае, такие решения — прерогатива исключительно военных властей», — указал Логинов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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