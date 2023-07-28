В Украине начали готовиться к приему истребителей F-16. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

На одной из первостепенных в Украине международных автотрасс — М-07 («Варшавка») - стартовали работы по подготовке ее к приему западных истребителей F-16. Для этого сотрудники соответствующих служб очищают проезжую часть от грязи, укрепляют конусы, удаляют траву и кусты, но наибольшее внимание уделяют мостам через реки и через Львовскую и Юго-Западную железные дороги.

По словам специалистов, все проводимые дорожниками на трассе манипуляции крайне важны для одномоторного американского F-16, поскольку этот самолет способен интенсивно всасывать мусор со взлётно-посадочной полосы. От чистоты этого пространства зависит и его продолжительность нахождения в воздухе.

М-07, или «Варшавка», — трасса государственного значения. В ряде официальных украинских СМИ подчеркивается ее важность для транспортной логистики, в том числе и для самолетов. Предполагается, что М-07 понадобится для посадки истребителей F-16 в обозримом будущем.

«Варшавка» строилась с начала 70-х годов в течение нескольких лет как стратегическая дорога военного значения Киев-Ковель-Варшава: она в случае надобности должна была выдержать проход целых танковых и механизированных дивизий из центральных областей СССР. Для ее цементобетонного покрытия толщиной в 18 см разрабатывались новые технологии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»