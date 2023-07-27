Эксперт Матвийчук: Крымский мост Украина атаковала британским подводным роботом

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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук озвучил свою версию, чем Украина атаковала Крымский мост 17 июля 2023 года.
В соответствии с ней, подрыв устроили не надводные беспилотники. Мост был подорван запущенным ВСУ британским подводным автономным роботом REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки.
Матвийчук в своем телеграм-канале пишет, что он способен погружаться под воду на глубину до 600 метров и с легкостью передвигаться на этой рабочей глубине. Таким подводным роботом можно управлять с ноутбука с любого судна в акватории Черного моря.
«Он имеет продолжительность полета около 70 часов со скоростью до 5 узлов. С увеличенной грузоподъемностью робот имеет дальность полета 286 морских миль, почти 500 км», — указывает Матвийчук.
Добавим, что официально о поставках Украине такого робота не сообщалось.
В открытых источниках значится, что данный подводный аппарат способен сохранять автономность в течение суток.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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