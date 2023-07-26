В Уфе простились с погибшим в ходе СВО РФ командиром отделения разведки

В Уфе похоронили Руслана Попова, погибшего на СВО. Об этом сообщает издание «Башинформ».

28 июля в Уфе стал днем прощания с 30-летним командиром отделения глубинной разведки, младшим лейтенантом Русланом Поповым. Боец погиб 13 июля, когда ушел на выполнение очередной боевой задачи. Проститься с ним пришли его родные и друзья, а также официальные лица — глава Башкортостана Радий Хабиров, вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов, военный комиссар РБ Михаил Блажевич, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и другие.

Его еще студентом БашГУ, призвали на воинскую службу морским пехотинцем. Армия настолько впечатлила юношу, что он решил продолжать строить здесь карьеру. Он даже успел трижды побывать в Сирии.

С апреля 2022 года Руслан Попов воевал в зоне проведения СВО, будучи разведчиком-сапёром, командиром отделения глубинной разведки взвода глубинной разведки 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й гвардейской танковой армии.

За все годы своей военной службы Попов был награжден множеством орденов и медалей. А уже посмертно указом президента Российской Федерации его наградили за героизм при исполнении воинского долга вторым орденом Мужества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»