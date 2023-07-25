В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
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В своем телеграм-канале депутат Государственной думы Максим Иванов сообщил о вопиющем случае. По его словам, военнослужащего из Свердловской области мобилизовали и отправили в зону проведения СВО еще в сентябре прошлого года. С тех — уже почти год — мужчине так ни разу и не заплатили заработанное на фронте.
«Мобилизованный еще в сентябре прошлого года житель Свердловской области, и поныне продолжающий защищать родину на СВО, ни разу не получал денежное довольствие. Признаться, сам удивился. На моей памяти были случаи, когда парням не платили 4–5 месяцев. Но чтобы почти год — такого никогда», — рассказал Иванов.
Он пообещал лично разобраться в этом деле, а также в похожих делах еще 15 бойцов ВС РФ. Кроме того, парламентарий сообщил, что его запросом займется военная прокуратура.
«Как такое возможно? Направил запрос в главную военную прокуратуру. Будем разбираться по этому случаю, а также по долгам перед еще 15 участниками СВО», — обнадежил депутат.
Он добавил, что все это время солдат довольствовался лишь какими-то минимальными деньгами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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