В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание «КП-Екатеринбург».

В своем телеграм-канале депутат Государственной думы Максим Иванов сообщил о вопиющем случае. По его словам, военнослужащего из Свердловской области мобилизовали и отправили в зону проведения СВО еще в сентябре прошлого года. С тех — уже почти год — мужчине так ни разу и не заплатили заработанное на фронте.

«Мобилизованный еще в сентябре прошлого года житель Свердловской области, и поныне продолжающий защищать родину на СВО, ни разу не получал денежное довольствие. Признаться, сам удивился. На моей памяти были случаи, когда парням не платили 4–5 месяцев. Но чтобы почти год — такого никогда», — рассказал Иванов.

Он пообещал лично разобраться в этом деле, а также в похожих делах еще 15 бойцов ВС РФ. Кроме того, парламентарий сообщил, что его запросом займется военная прокуратура.

«Как такое возможно? Направил запрос в главную военную прокуратуру. Будем разбираться по этому случаю, а также по долгам перед еще 15 участниками СВО», — обнадежил депутат.

Он добавил, что все это время солдат довольствовался лишь какими-то минимальными деньгами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»