«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

Сегодня, 13:54

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«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Фото из открытых источников

Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru».

После службы в армии 43-летний Сергей Глушков пошел работать участковым в отдел полиции Октябрьского района Самары. События в Украине, по поводу которых он очень переживал, заставили его записаться на СВО добровольцем. При этом, как вспоминают его родные, он словно знал, что больше домой не вернется.

Матери-сердечнице сказали, что сын якобы получил повестку.

После обучения и боевого слаживания боец был отправлен на фронт, а в январе 2023 года попал на передовую на Кременное направление.

Сергей выбрал себе позывной «Домовой». Когда была возможность, он регулярно созванивался с родными.

«...Его фронт очень поменял. Здесь он был более серьезный, а там какой-то веселый стал. Ему нравилось, не сказать, что тянуло домой. Я у него спрашивала, что он будет делать, когда всё закончится, если его отпустят, а он отвечал, что пойдет в комендатуру», — вспоминает родственница.

Боец планировал летом уже приехать в родное село. Однако 3 июня его не стало — осколок артснаряда угодил ему в затылок. Родные считают, что это стало роковой случайностью, ведь Глушков даже спал в каске, а в тот день ее снял из-за очень плохого самочувствия.

12 июня военнослужащего похоронили в родном селе, проститься с экс-участковым пришли больше 200 человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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