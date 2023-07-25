«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru».

После службы в армии 43-летний Сергей Глушков пошел работать участковым в отдел полиции Октябрьского района Самары. События в Украине, по поводу которых он очень переживал, заставили его записаться на СВО добровольцем. При этом, как вспоминают его родные, он словно знал, что больше домой не вернется.

Матери-сердечнице сказали, что сын якобы получил повестку.

После обучения и боевого слаживания боец был отправлен на фронт, а в январе 2023 года попал на передовую на Кременное направление.

Сергей выбрал себе позывной «Домовой». Когда была возможность, он регулярно созванивался с родными.

«...Его фронт очень поменял. Здесь он был более серьезный, а там какой-то веселый стал. Ему нравилось, не сказать, что тянуло домой. Я у него спрашивала, что он будет делать, когда всё закончится, если его отпустят, а он отвечал, что пойдет в комендатуру», — вспоминает родственница.

Боец планировал летом уже приехать в родное село. Однако 3 июня его не стало — осколок артснаряда угодил ему в затылок. Родные считают, что это стало роковой случайностью, ведь Глушков даже спал в каске, а в тот день ее снял из-за очень плохого самочувствия.

12 июня военнослужащего похоронили в родном селе, проститься с экс-участковым пришли больше 200 человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»