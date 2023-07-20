Политолог Перла заявил, что США намерены предотвратить войну с Россией

Российский политолог прокомментировал итоги саммита НАТО. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа».

Больше недели прошло с окончания саммита стран НАТО, состоявшегося в Вильнюсе. Киев, возлагавший на него большие надежды, в итоге оказался недоволен его результатами. По мнению политолога Андрея Перла, это все потому, что США собираются всеми силами не дать развязаться их войне с Россией.

Перла отметил, что на саммите Запад озвучил стратегию заморозки российско-украинского конфликта, где ни в коей мере не просматривается вмешательство НАТО в войну. Опасения полномасштабной войны с Россией явно видны и в докладах аналитических центров. Эксперт уверен, что Киев на саммите понял: Украиной готовы пожертвовать, лишь бы существованию коллективного Запада ничего не угрожало.

«США явились на саммит НАТО, вооруженные стратегией, которая предполагает не расширение вмешательства в войну, не попытку победить Россию, а как раз наоборот — попытку договориться с русскими», — сообщил Перла.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»