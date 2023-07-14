В Гремячинске простились с 26-летним отцом двоих детей, погибшим в ходе СВО РФ

В Пермском крае похоронили погибшего на СВО молодого отца двоих детей. Об этом сообщает издание 59.ru.

Григорию Мухаметьянову было всего 26 лет, когда он в начале июля попал под минометный обстрел в зоне проведения СВО. Тяжелые ранения не оставили воину шансов выжить. Между тем сиротами в его родном городе Гремячинске остались двое малолетних детей - сын и дочь.

20 июля состоялась траурная церемония прощания с погибшим в гремячинском Дворце культуры. Отдать воину последнюю дань уважения пришли не только его близкие и друзья, собралось также немало и простых горожан.

«С воинскими почестями похоронили героически погибшего военнослужащего Григория Мухаметьянова», — написал глава администрации Губахинского округа Николай Лазейкин в своем «ВКонтакте».

На фронт Григорий Мухаметьянов попал в апреле 2022 года и служил наводчиком в мотострелковых войсках. Вернувшись в конце лета домой, он в январе следующего года вновь был на фронте.

Григорий Мухаметьянов указом президента Владимира Путина посмертно награжден Орденом Мужества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»