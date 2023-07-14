В Гремячинске простились с 26-летним отцом двоих детей, погибшим в ходе СВО РФ

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Григорию Мухаметьянову было всего 26 лет, когда он в начале июля попал под минометный обстрел в зоне проведения СВО. Тяжелые ранения не оставили воину шансов выжить. Между тем сиротами в его родном городе Гремячинске остались двое малолетних детей - сын и дочь.
20 июля состоялась траурная церемония прощания с погибшим в гремячинском Дворце культуры. Отдать воину последнюю дань уважения пришли не только его близкие и друзья, собралось также немало и простых горожан.
«С воинскими почестями похоронили героически погибшего военнослужащего Григория Мухаметьянова», — написал глава администрации Губахинского округа Николай Лазейкин в своем «ВКонтакте».
На фронт Григорий Мухаметьянов попал в апреле 2022 года и служил наводчиком в мотострелковых войсках. Вернувшись в конце лета домой, он в январе следующего года вновь был на фронте.
Григорий Мухаметьянов указом президента Владимира Путина посмертно награжден Орденом Мужества.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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