В Гремячинске простились с 26-летним отцом двоих детей, погибшим в ходе СВО РФ

Сегодня, 20:49

Image 16+
В Гремячинске простились с 26-летним отцом двоих детей, погибшим в ходе СВО РФ
Фото из открытых источников

В Пермском крае похоронили погибшего на СВО молодого отца двоих детей. Об этом сообщает издание 59.ru.

Григорию Мухаметьянову было всего 26 лет, когда он в начале июля попал под минометный обстрел в зоне проведения СВО. Тяжелые ранения не оставили воину шансов выжить. Между тем сиротами в его родном городе Гремячинске остались двое малолетних детей - сын и дочь. 

20 июля состоялась траурная церемония прощания с погибшим в гремячинском Дворце культуры. Отдать воину последнюю дань уважения пришли не только его близкие и друзья, собралось также немало и простых горожан.

«С воинскими почестями похоронили героически погибшего военнослужащего Григория Мухаметьянова», — написал глава администрации Губахинского округа Николай Лазейкин в своем «ВКонтакте».

На фронт Григорий Мухаметьянов попал в апреле 2022 года и служил наводчиком в мотострелковых войсках. Вернувшись в конце лета домой, он в январе следующего года вновь был на фронте. 

Григорий Мухаметьянов указом президента Владимира Путина посмертно награжден Орденом Мужества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В Гремячинске простились с 26-летним отцом двоих детей, погибшим в ходе СВО РФ

Сегодня, 20:49

Турэксперт Алексей Балясников: наиболее безопасно туристы могут доехать до Крыма на поезде

Вчера, 19:34

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Вчера, 12:24

Володин о ситуации с отстранением генерал-майона Попова: в армиии важны дисциплина и подчинение

14-07-2023, 13:04

Эксперт Дандыкин заявил, что вторая волна украинского наступления началась

3-07-2023, 07:19

Рогозин: ВСУ провели артподготовку в Запорожской области, но в наступление не пошли

28-06-2023, 11:04

«Два майора» рассказали о проблемах авиации с точностью и красивых докладах о количестве пораженных целей

27-06-2023, 14:09

Большая часть бойцов ЧВК «Вагнер» до сих пор не получила награды за освобождение Артемовска — Пригожин

20-06-2023, 13:23

«Шифрограмму мы получили»: Пригожин ознакомился с условиями контракта с Минобороны

16-06-2023, 12:52

Пасечник сообщил, что ВСУ пока не начинали контрнаступление в направлении Луганска

15-06-2023, 12:39

Алаудинов странно опроверг свои слова: теперь он едет спасать Делимханова

14-06-2023, 14:29

Рогов: наступательная активность ВС Украины на Запорожье снизилась из-за погоды

14-06-2023, 11:39

Американский генерал Ходжес предположил, что украинские танки Leopard и БМП Bradley были «приманкой» для ВС РФ

14-06-2023, 09:34

Бойцы ВС РФ в Артемовске попросили ЧВК «Вагнер» поделиться опытом и помочь со снабжением

10-06-2023, 22:10

Ополченцы о процессе подготовки у «музыкантов» на базе ЧВК «Вагнер»: это лучший центр обучения в России

9-06-2023, 14:10

Евгений Пригожин: подполковник Винивитин не взят в плен, а задержан для проведения следственных действий

5-06-2023, 20:45

«Явно что-то скрывает»: военный эксперт Краснов выразил сомнения в правдивости слов Веневитина об атаке на ЧВК «Вагнер»

5-06-2023, 14:20

Военный эксперт Прохватилов рассказал, почему не взорвались беспилотники, долетевшие до Москвы

31-05-2023, 11:14

Клинцевич разъяснил, почему армия РФ не отвечает на атаки БПЛА ВСУ ударами по Банковой

30-05-2023, 20:19

Пригожин: взятие Бахмута открывает «оперативный простор» для наступления российской армии на западном направлении

28-05-2023, 16:40

Возможно, Вам будет интересно

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Вчера, 12:24

0

Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня». Примерно с часу ночи на 19...

Подробнее
В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

Вчера, 12:39

0

22-летняя жительница Великобритании, проживающая в графстве Уэст-Мидлендс, ночью захотела принять ванну и внезапно...

Подробнее
E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

E1.RU: В Екатеринбурге не хотят комиссовать наполовину ослепшего и оглохшего бойца РФ

Вчера, 09:44

0

Вопиющий случай с военным произошел в Екатеринбурге: мужчину, наполовину слепого и глухого, не хотят комиссовать....

Подробнее
«Расстрелял товарищей, испугавшись Марша справедливости» - источник о мотивах убийства двух «вагнеровцев» под Воронежем

«Расстрелял товарищей, испугавшись Марша справедливости» - источник о мотивах убийства двух «вагнеровцев» под Воронежем

18-07-2023, 21:16

0

Источники телеграм-канала «Московская прачечная» в правоохранительных органах рассказал о мотивах задержанного по...

Подробнее
The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

Сегодня, 19:44

0

Соединенные Штаты Америки в разных пакетах военной помощи передали Украине, в общей сложности, 190 боевых бронированных...

Подробнее
«URA.RU»: Доброволец из Таджикистана Ганиев рискнул всем, чтобы уйти на фронт СВО РФ

«URA.RU»: Доброволец из Таджикистана Ганиев рискнул всем, чтобы уйти на фронт СВО РФ

Вчера, 10:19

0

Мужчина из Таджикистана решил тайно отправиться на фронт, хотя в его стране за это ему грозит 20 лет тюрьмы. Закирулло...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров