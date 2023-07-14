Турэксперт Алексей Балясников: наиболее безопасно туристы могут доехать до Крыма на поезде

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Российским туристам порекомендовали наиболее безопасные маршруты в Крым. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».
В связи со сложившейся ситуацией вокруг полуострова Крым многих россиян мучает вопрос, как себя обезопасить на этой территории. Особенно остро этот вопрос стоит перед теми, кто заранее запланировал отпуск у Черного моря в Крыму и теперь туда нужно каким-то образом добраться. Многие предпочли поскорее выбрать другое место для отдыха, в то же время немало оказалось тех, кто покупает билеты на крымское направление.
Эксперт по туризму и путешественник Алексей Балясников уверен: на обычных городских пляжах, расположенных вдали от военных баз и сооружений, «безопасно и спокойно». Кроме этого, туристов должны здесь порадовать низкие цены на гостиницы и питание.
В то же время Балясников не рискует призывать российских туристов ехать непременно в Крым, понимая, что происшествие с Крымским мостом не может не беспокоить людей. Эксперт объясняет, где будет наиболее безопасно, а путешественники уже должны решать сами, стоит ли ехать. По мнению турэксперта, самым надежным на сегодняшний день маршрутом будут «ЖД-пути из материковой части России».
«Но те, кто поедут, должны понимать: вблизи портов и военных объектов может быть небезопасно. В отличие от обычных городских пляжей. Нужно понимать, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски», — предупредил Алексей Балясников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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