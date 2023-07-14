Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня».

Примерно с часу ночи на 19 июля чаты Севастополя ожили — люди активно обсуждали раздающиеся взрывы. Немного позднее подоспели и видео, где было видно, как сработавшее ПВО что-то сбивает в небе над городом.

В некоторых ТГ-каналах, которые преподносят себя как близкие к военным, прошла информация о том, что, скорее всего, Севастополь попытались атаковать несколько украинских беспилотников, однако все они были успешно уничтожены.

«В Севастополе сработали находящиеся в круглосуточном боевом дежурстве системы ПВО, дроны были сбиты в небе над Казачьей бухтой», — написал корреспондент «Подмосковье Сегодня», который находился непосредственно в Севастополе.

Он добавил, что прогремело порядка 10 взрывов.

В то же время на данный момент информации о ночных взрывах от официальных лиц не поступало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»