Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Сегодня, 12:24

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Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе
Фото из открытых источников

Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня».

Примерно с часу ночи на 19 июля чаты Севастополя ожили — люди активно обсуждали раздающиеся взрывы. Немного позднее подоспели и видео, где было видно, как сработавшее ПВО что-то сбивает в небе над городом.

В некоторых ТГ-каналах, которые преподносят себя как близкие к военным, прошла информация о том, что, скорее всего, Севастополь попытались атаковать несколько украинских беспилотников, однако все они были успешно уничтожены. 

«В Севастополе сработали находящиеся в круглосуточном боевом дежурстве системы ПВО, дроны были сбиты в небе над Казачьей бухтой», — написал корреспондент «Подмосковье Сегодня», который находился непосредственно в Севастополе.

Он добавил, что прогремело порядка 10 взрывов.

В то же время на данный момент информации о ночных взрывах от официальных лиц не поступало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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