Севастополь 19 июля проснулся от взрывов в небе

Что известно о ЧП на Крымском мосту 17 июля
В результате ЧП на Крымском мосту погибли женщина и мужчина, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщается, что дочь...Подробнее
Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня».
Примерно с часу ночи на 19 июля чаты Севастополя ожили — люди активно обсуждали раздающиеся взрывы. Немного позднее подоспели и видео, где было видно, как сработавшее ПВО что-то сбивает в небе над городом.
В некоторых ТГ-каналах, которые преподносят себя как близкие к военным, прошла информация о том, что, скорее всего, Севастополь попытались атаковать несколько украинских беспилотников, однако все они были успешно уничтожены.
«В Севастополе сработали находящиеся в круглосуточном боевом дежурстве системы ПВО, дроны были сбиты в небе над Казачьей бухтой», — написал корреспондент «Подмосковье Сегодня», который находился непосредственно в Севастополе.
Он добавил, что прогремело порядка 10 взрывов.
В то же время на данный момент информации о ночных взрывах от официальных лиц не поступало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В результате ЧП на Крымском мосту погибли женщина и мужчина, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщается, что дочь...Подробнее
Британский таблоид «Daily Mail» рассказал о жительнице Соединенного Королевства Роксане Бальчюнас, которая вместе с...Подробнее
Российский предприниматель Евгений Пригожин выставил на продажу свою личную яхту Astondoa 122 GLX. Объявление было...Подробнее
22-летняя жительница Великобритании, проживающая в графстве Уэст-Мидлендс, ночью захотела принять ванну и внезапно...Подробнее
Вопиющий случай с военным произошел в Екатеринбурге: мужчину, наполовину слепого и глухого, не хотят комиссовать....Подробнее
Спящих севастопольцев разбудила работа ПВО. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня». Примерно с часу ночи на 19...Подробнее