Алаудинов странно опроверг свои слова: теперь он едет спасать Делимханова

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сделал уже второе за сегодня заявление касательно ситуации с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Вначале он прокомментировал ТАСС, что соратник Рамзана Кадырова живее всех живых и находится в Чечне. Теперь же он как-то странно опроверг свои слова, подметил «Московский комсомолец», указывая на свежее сообщение Алаудинова.
Он написал, что снимает свои подразделения с Марьинского направления и направляется в направлении места происшествия с Делимхановым.
«Поступила команда от Рамзана Кадырова «найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило», — написал он.
Сообщение пестреет многочисленными смайликами — верблюдами, слонами, автомобилями и иными средствами передвижения.
По этой причине многие пользователи сети решили, что публикация шуточная и на самом деле с Делимхановым все в порядке, скоро он сам выйдет на связь.
Ранее сам Рамзан Кадыров попросил украинскую разведку предоставить информацию о месте нанесения предполагаемого удара по кортежу Делимханова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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