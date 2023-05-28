Военный эксперт Прохватилов рассказал, почему не взорвались беспилотники, долетевшие до Москвы

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Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. В городе было реально страшно, особенно когда работала ПВО. Однако пострадавших и погибших в результате налета нет. Как выяснилось, несколько беспилотников долетели до жилых кварталов в столице, но не взорвались даже когда залетели непосредственно в квартиры людей. При этом взрывчаткой они были оснащены, о чем рассказывали очевидцы вчера. В чем же причина?
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с «Новыми известиями» предположил, что так было задумано противником. Взрывы Украиной не планировались или не были запрограммированы. По версии эксперта, дроны были оснащены взрывчаткой, но без взрывателя.
Взрывчатый боеприпас может сработать при ударе либо дистанционной команде, но сделано этого не было.
Прохватилов склоняется к мысли, что такой подход может указывать на то, что противник преследовал две задачи — прощупывание и вскрытие системы ПВО Москвы, а также устрашение населения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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