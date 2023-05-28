Клинцевич разъяснил, почему армия РФ не отвечает на атаки БПЛА ВСУ ударами по Банковой

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Есть ли у России возможность ответного удара по Банковой. Об этом сообщает «Свободная пресса».
На фоне сегодняшнего крупнейшего налета украинских боевых беспилотников на столичный регион военно-политический обозреватель, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич объяснил, почему их пропустило ПВО. Он отметил, что дальность систем ПВО — порядка 30-100 км, а защищать приходится тысячекилометровые регионы. Поэтому при наличии у противника серьезной спутниковой системы разведки они могут обойти все системы ПВО.
В сегодняшней атаке из 8 «гражданских» БПЛА, которые несли заряды взрывчатки, пять единиц были сбиты ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Остальных подавили с помощью РЭБ, и из-за этого беспилотники, сбившись в курса, попали в жилые дома.
«Все беспилотники противника поражены», — отрапортовали в Минобороны РФ.
По мнению Клинцевича, атаки на российскую столицу со стороны ВСУ будут продолжаться, поэтому нужно всерьез заняться усилением защиты города.
«Украина и дальше будет применять дроны. А это значит, что нам необходимо наращивать качество и количество систем противовоздушной обороны, которые будут защищать основные крупные города», — подчеркнул эксперт.
В то же время, по мнению Клинцевича, по Киеву в скором времени последует ответный удар, и не один, который будет плановым. А возможность удара по Банковой будет решать президент Путин.
«Мы не действием ситуативно, наши меры воздействия носят плановый характер. Поэтому, я полагаю, мы будем наращивать количество и качество наших ударов по инфраструктурным и военным объектам, по складам, базам и заводам. Почему мы не наносим удар по Банковой — это вопрос, на который может ответить только президент. Но, как полагаю, руководство нашей страны оставляет возможность такого удара для финальной стадии или для обезглавливания в рамках нашего наступления. Мне сложно сказать, но я уверен, что какие-то причины на это точно есть», — резюмировал эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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