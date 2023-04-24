Этот перекресток нами пока не взят. Мы находимся рядом — Пригожин о «клещах» для ВСУ в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи о возможном окружении бойцов украинской армии после взятия важного перекрестка в Бахмуте (Артемовск).

В ответ на запрос URA. RU Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» не взяли перекресток в Бахмуте, после которого, по планам, ВСУ должны были оказаться в «котле». Владелец «оркестра» также заметил, что даже после того, как бойцы займут важную позицию, украинская армия не будет зажата в «клещи».

«Этот перекресток нами пока не взят. Мы находимся рядом. Но даже если мы его возьмем, не будет никаких «клещей» для ВСУ. Потому что с запада, с Ивановского, дороги остаются. Они плохие, они сложные, они нами простреливаются, но противник подкидывает резервы ежедневно», — подчеркнул предприниматель. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Он также отметил, что кроме ЧВК «Вагнер» никто не блокирует подтягивание к городу новых резервов ВСУ и призвал напрячься тех, кто «стол оливье накрывает в своих блатных кабинетах» и идти брать Авдеевку, Угледар и Киев.

Напомним, ранее Пригожин сообщил о нехватке снарядов для бойцов ЧВК «Вагнер» перед ожидающимся контрнаступлением ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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