Экс-советник Кучмы Олег Соскин исключил, что в 2023 году ВСУ начнут контрнаступление

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Украинский чиновник не видит возможностей для контрнаступления ВСУ в этом году. Об этом сообщает издание «Лента.ру», ссылаясь на его YouTube-канал.
На своем YouTube-канале экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин порассуждал о возможном наступлении украинских войск. По его мнению, в 2023 году ранее анонсированное контрнаступление вряд ли состоится. Причина проста: из-за нехватки людей и вооружения ВСУ не с чем идти в атаку. Пока с Запада придет все, что надо для успешного контрнаступления, начнется осень, дожди и обстоятельства для продвижения армии вперед сложатся неблагоприятные.
«Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме. А раз этого всего нет — то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?» — прокомментировал Соскин.
Правда, он не исключил вероятность разработки Генштабом Украины плана для чрезвычайной операции, благодаря которому контрнаступление может стать реальностью в скором времени.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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