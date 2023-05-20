Военный эксперт РФ оценил, ждать ли в России новой волны мобилизации

Эксперт рассказал, ждать ли россиянам новой волны мобилизации. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Ситуация в Белгородской области, по мнению военно-политического обозревателя, главы Центра изучения военных и политических конфликтов Андрея Клинцевича, из-за слишком протяженных границ с Украиной требует вливания свежих сил.

«Белгородская область, граничащая с Украиной, занимает протяженность почти 540 километров. Это очень большая граница, с учетом того, что некоторые деревни находятся непосредственно на границе. В каждой из них окопы не выроешь, по десять человек на квадратный метр не посадишь. И с этим нужно что-то делать», — заявил эксперт.

Кроме того, в приграничных районах нужно организовать отряды ополчения, такие как в Беларуси, когда оружие заранее выдали и оно может быть использовано в случае угрозы для населенного пункта.

«... Если ты находишься в приграничном населенном пункте, оружие тебе выдано, оно у тебя дома, и в любой момент, высунув автомат в окно, ты можешь сразу начинать оборонять свой населенный пункт», — подчеркнул Клинцевич.

Он добавил, что в России сейчас создаются добровольческие подразделения, состав которых постоянно пополняется. При этом в них набирают в первую очередь профессионалов-добровольцев. Поэтому простым россиянам, скорее всего, не нужно опасаться новой мобилизации, поскольку еще остались кадры с прошлой волны.

«Таким образом, пока новой волны мобилизации ожидать не стоит, потому что еще не все из числа тех, кто попал под мобилизационную волну осени прошлого года, попали на фронт. Как я уже сказал идет большая и активная работа по созданию добровольческих батальонных бригад», — спрогнозировал специалист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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