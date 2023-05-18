МК: Военные эксперты РФ прогнозируют наступление ВСУ после сдачи Бахмута

После сдачи Бахмута последует наступление ВСУ. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном взятии Бахмута. Однако на фоне радости от этого события многие эксперты не советуют расслабляться. По их прогнозам, вскоре после сдачи Бахмута последует наступление украинской армии.

Именно Бахмут оттягивал на себя силы ВСУ, которые перенаправляли сюда с других участков фронта. Из-за этого постоянно отодвигалась и дата давно запланированного наступления. Однако теперь, когда город полностью контролируют российские силы, ВСУ могут начать свое контрнаступление, чтобы организовать себе победу.

«Видимых причин не наступать нет - начинаем отсчёт времени», — уверен заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Его мнение разделяет ряд других аналитиков. Многие прогнозируют, что ВСУ пойдут на ДНР и ЛНР. Поэтому основной задачей на сегодняшний день эксперты назвали нарушить планы военного командования ВСУ и не дать им свершиться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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