Руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский на вопрос радиостанции «Говорит Москва» о сроках завершения российско-украинского конфликта не стал указывать конкретные временные промежутки. Эксперт заявил, что финал в любом случае будет - рано или поздно. Другое дело, каким он будет.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер вчера заявил о том, что конфликт, по его мнению, завершится в границах по состоянию на 24 февраля минувшего года. После этого, указал он, Украину следует как можно скорее принять в НАТО. В противном случае она может начать СВО против «ослабленной России», поскольку будет страной с самым лучшим вооружением, хорошо оснащенной.

«Этот конфликт рано или поздно будет завершен. На Западе худшим вариантом считают заморозку конфликта. Киссинджер же предупреждает европейцев, что Украина может сорваться с крючка и активные боевые действия снова начнутся. Лучше ее принять в НАТО и контролировать с помощью Альянса», - пояснил Бужинский.

Проблема в том, что влияние Киссинджера значительно снижено и администрация Белого дома к его советам не прислушивается, отмечает эксперт.

Пока США устраивает, чтобы Россия находилась под давлением Украины и коллективного Запада, заключил Бужинский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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