Рожин: ВС Украины готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления

Сегодня, 15:14

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Рожин: ВС Украины готовят отвлекающие маневры, чтобы получить преимущество в начале контрнаступления
Фото из открытых источников

Украинское военное командование по мере приближения контрнаступления ВСУ усиливает разведку и кампанию по дезинформации с целью введения в заблуждение командования ВС РФ. Об этом проинформировал военный блогер, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он пояснил, что вбросы различных слухов и откровенная ложь о готовящемся наступлении - часть отвлекающих маневров противника. Такими действиями командование ВСУ пытается замаскировать возможные направления ударов в ходе планируемой масштабной операции, создать себе выгодные условия как минимум на начальном этапе.

«Потенциально основной удар ВС Украины может быть направлен на запорожском направлении при поддержке отвлекающих действий на Днепре. В числе вероятных вариантов атаки я бы отметил Волновахское и Сватовское направления, – заявил Рожин в интервью изданию «Взгляд». – Кроме этого, возможны операции на границе Белгородской или Курской областей».

Само наступление, по мнению военного блогера, начнется только после окончания распутицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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