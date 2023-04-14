Эксперт Медведев связал падение украинского дрона в Подмосковье с будущим наступлением ВСУ

Появление украинского беспилотника самолетного типа, который нес на себе 17 килограммов взрывчатого вещества и был обнаружен упавшим в минувшее воскресенье на территории Подмосковья, вероятно связано с наступлением ВС Украины. Такого мнения придерживается военный эксперт Андрей Медведев, пишет газета «МК».

По его версии, противник на старте попытается посеять панику среди населения России, параллельно прощупывая систему противовоздушной обороны. Этим он не ограничится. ВСУ могут решиться на нанесение ударов по центрам управления и военной инфраструктуре на территории РФ.

Медведев также допустил, что посредством средств разведки, в том числе союзников из числа стран НАТО, Киев будет атаковать цели на территории России, используя отдельные дроны или даже группы для отвлечения внимания.

Ранее главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Украина подходит к «знаковой битве» в своей новейшей истории, намекая на скорое наступление ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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