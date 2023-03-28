MK.RU: депутат из Бурятии Даша Дарижапов погиб в ходе спецоперации под Угледаром

Сегодня, 11:39

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MK.RU: депутат из Бурятии Даша Дарижапов погиб в ходе спецоперации под Угледаром
Фото из открытых источников

В боях на территории Украины погиб депутат сельского поселения «Хуртагинское» в Бурятии Даша Дарижапов.

Об этом сообщает «MK.RU», отмечая что он получил смертельное осколочное ранение под Угледаром еще 18 марта. На фронте он был в звании младший сержант и занимал должность старшего вычислителя мотострелкового батальона.

Мобилизовали Дарижапова в сентябре 2022 года. У погибшего остались родители, братья и сестры. Уже известно, что его похоронят в селе Хуртага 31 марта.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Бои идут уже 400 дней, но пока Минобороны РФ не дает точную статистику о том, сколько мобилизованных уже погибло на фронте. Не сообщается и общее число потерь по всем силовым структурам, задействованным в конфликте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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