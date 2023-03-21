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Военные Российской Федерации подвергли обстрелу подразделение сил киевского режима на краснолиманском направлении в ЛНР. Этой информацией поделился 28 марта Александр Савчук, являющийся начальником пресс-центра группировки "Центр", сообщают "Известия".
Он подчеркнул, что российским военнослужащим удалось вскрыть на Червоно-Дибровском участке передвижение пехоты и боевой бронированной техники 67-й механизированной бригады ВСУ. В итоге ВС РФ задействовали ствольную артиллерию, и украинские боевики потеряли несколько человек и единиц техники. Кроме того, Савчук отметил, что во время боевого дежурства расчет ЗРК "Оса" выявил и поразил принадлежащий противнику БПЛА.
Накануне поступила информация о том, что силам группировки войск "Центр" удалось ликвидировать неонацистов "незалежной" в ряде населенных пунктов Донбасса. Киевский режим лишился свыше 85 боевиков, одной гаубицы Д-30 и двух боевых бронированных машин. Об этом говорил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. 22 марта сообщалось, что наши бойцы на краснолиманском направлении поразили пехоту и технику ВСУ, применив для этого артиллерийские установки "Мста-С".
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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