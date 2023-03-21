РИА Новости: летчик авиации РФ рассказал об особенностях работы на Су-25 в зоне проведения СВО

Сегодня, 07:34

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РИА Новости: летчик авиации РФ рассказал об особенностях работы на Су-25 в зоне проведения СВО
Фото из открытых источников

В зоне проведения СВО российская штурмовая авиация демонстрирует эффективные действия. Точность ударов обеспечивается благодаря соблюдению определенных параметров. Этой информацией поделился российский летчик, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ходе работы применяется разное ракетное вооружение. Речь идет о С-8, С-13, С-24 и С-25. Военный назвал кабрирование хорошим способом, при котором ракеты попадают точно по цели. Он подчеркнул, что иногда в Су-25 противник может попасть переносным ЗРК, однако получается посадить самолет на аэродром.

Российский летчик сообщил, что Су-25 отличается наличием очень живучих движков. Кроме того, воздушное судно является весьма бронированным. В зоне СВО штурмовая авиация выполняет боевые задачи каждый день. Причем ежедневно осуществляется по несколько вылетов. Летчик добавил, что подключился к работе в зоне спецоперации в сентябре, в настоящее время у него заканчивается вторая командировка, за этот период ему удалось налетать порядка 180 боевых вылетов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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