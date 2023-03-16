В Джанкое после атаки беспилотников ВСУ ввели режим ЧС

Сегодня, 11:39

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В Джанкое после атаки беспилотников ВСУ ввели режим ЧС
Фото из открытых источников

В Джанкое (Республика Крым) после ночной атаки украинских беспилотников введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сегодня объявил Игорь Ивин, глава администрации города.

«В Джанкое введен режим ЧС муниципального уровня», — пояснил чиновник.

В настоящее время в Джанкое сейчас идет подсчет нанесенного ущерба, а также проводится учет повреждений.

Всем пострадавшим местные власти обещают выплатить компенсации из резервного фонда, передает «Ура.ру».

Атака украинских беспилотников состоялась минувшей ночью. В сети появилось множество видеороликов, на которых можно услышать пролеты дронов над городом. Власти Крыма заверили, что атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны полуострова. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, ситуация находится под контролем и никаких серьезных повреждений нет. 

Также он призвал не ориентироваться на информацию, которая разгоняется украинской стороной, назвав ее фейковой.

Речь в том числе об официальном заявлении главного управления разведки Минобороны Украины, которое заявило о том, что взрывами в Джанкое якобы были уничтожены ракеты «Калибр НК» в ходе их транспортировки по железной дороге.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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