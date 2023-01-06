Депутат Водолацкий считает, что планы ВСУ о наступлении на Ростов и Таганрог неосуществимы

В оперштабе по Ярославской области прокомментировали вторую волну мобилизации в 2023 году
О возможности проведения второй волны мобилизации в России рассказали в оперштабе по Ярославской области. После того...Подробнее
Планы военного руководства Украины о наступлении на территорию Ростовской области России воплотить в жизнь не удастся. РФ обладает силами и ресурсами для того, чтобы дать противнику «по зубам». В этом уверен зампредседателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Сегодня СМИ сообщили о найденных под Авдеевкой картах ВСУ, из которых следует, что в планы командования входит наступление на города Ростов и Таганрог.
Депутат считает, что составлены эти документы были не без участия западных союзников Украины. По факту данные карты, полагает Водолацкий, преследуют только одну-единственную цель - поднять боевой дух украинских бойцов.
Опасность для России парламентарий сейчас видит не столько в планах по наступлению ВСУ на Ростов и Таганрог, сколько в западном вооружении, которое может наносить урон российским силам как в зоне СВО, так и в прифронтовых городах России.
СВО на Украине, напомним, идет с 24 февраля минувшего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности проведения второй волны мобилизации в России рассказали в оперштабе по Ярославской области. После того...Подробнее
Издание The New York Times сообщает, что стоимость проведения всех ремонтных работ по починке ниток трубопровода...Подробнее
Жительница Петербурга обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за отсутствия доступной среды для людей с...Подробнее
В Санкт-Петербурге согласно метеорологическим наблюдениям прошлой ночью, на 8 января, зафиксирована самая холодная...Подробнее
Ситуация с состоянием старинных зданий Петербурга вызывает серьезное беспокойство градозащитников и экспертного...Подробнее
В 2022 году из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины, на российскую экономику обрушилась огромное...Подробнее
Планы военного руководства Украины о наступлении на территорию Ростовской области России воплотить в жизнь не удастся....Подробнее
В результате коммунальной аварии жители дома № 5 на улице Полковая в Пушкине остались без водоснабжения. По данным...Подробнее
В Санкт-Петербурге сегодня по прогнозам синоптиков будет умеренный мороз и ветер. Об этом написал в своем телеграмм...Подробнее
В Санкт-Петербурге административными органами власти объявлен повышенный уровень опасности с связи с погодными...Подробнее
Комментировать