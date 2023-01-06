Депутат Водолацкий считает, что планы ВСУ о наступлении на Ростов и Таганрог неосуществимы

Планы военного руководства Украины о наступлении на территорию Ростовской области России воплотить в жизнь не удастся. РФ обладает силами и ресурсами для того, чтобы дать противнику «по зубам». В этом уверен зампредседателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Сегодня СМИ сообщили о найденных под Авдеевкой картах ВСУ, из которых следует, что в планы командования входит наступление на города Ростов и Таганрог.

Депутат считает, что составлены эти документы были не без участия западных союзников Украины. По факту данные карты, полагает Водолацкий, преследуют только одну-единственную цель - поднять боевой дух украинских бойцов.

Опасность для России парламентарий сейчас видит не столько в планах по наступлению ВСУ на Ростов и Таганрог, сколько в западном вооружении, которое может наносить урон российским силам как в зоне СВО, так и в прифронтовых городах России.

СВО на Украине, напомним, идет с 24 февраля минувшего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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