Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать украинскую армию на бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, президент Украины Владимир Зеленский на протяжении четырех месяцев продолжает посылать в Бахмут ВСУ и наемников, отказываясь верить, что противостоять бесполезно.
По словам Пригожина, стратегическая роль Бахмута не так велика, как считают многие, так как за ним другие населенные пункты, которые входят в «донбасское кольцо». Руководство Украины сосредоточила в районе Бахмута около 200 тысяч подготовленных бойцов, которые готовы выпалить любые боевые задачи.
Однако наступление ВСУ так и не происходит, а украинская армия теряет свой боевой потенциал. Таким образом, территории, которые находятся под контролем РФ могут на долгое время остаться в распоряжении России.
Также предприниматель заявил, что политически Бахмут неинтересен Киевскому режиму. По его словам, каждая потеря ВСУ на бахмутском направлении тяжело воспринимает руководство Украины. При этом, Бахмут дает возможность ВС РФ накопить силы, продумать дальнейшие действия в ходе СВО и достойно встретить любое наступление ВСУ.
Пригожин напомнил, что в данный момент стратегически Украиной управляет западная коалиция под управлением Англии и США.
Идеальным завершением СВО для общества будет сообщение о том, что Россия достигла результатов, которые ставила перед началом спецоперации и они действительно в большем объеме уже выполнены, рассказал Пригожин. Он подчеркнул, что теоретически точка была поставлена после уничтожения большей части украинской армии.
В заключении основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что Россия выступает только за честные бои и на «договорники» никогда не согласится.
Полную версию статьи можно прочитать в Телеграмм-канале «Пресс-служба Пригожина»
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем...Подробнее
В Финляндии чиновники придумали новый способ повысить трудоспособность населения. В стране могут ввести налог на сахар,...Подробнее
Российское общество готово активно выступать за интересы страны в ходе спецоперации на Украине. Однако этого нельзя...Подробнее
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что более 80% Бахмута контролируют «музыканты». При этом оставшаяся часть...Подробнее
России может понадобиться ежегодно до 1,1 млн мигрантов, чтобы сохранить численность населения в стране. Об этом...Подробнее
В Северной столице ребенок в возрасте двух лет оказался в лечебном учреждении после того, как мать сделала ему укол....Подробнее
Информационное агентство «Reuters» со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона сообщило о том, что Сербия...Подробнее
В 21 год погибла российская спортсменка Елена Мирошина, выпав с 9 этажа. Она пришла в спорт в раннем детстве, добившись...Подробнее
Государства НАТО не понимают, что делать с Будапештом, который не желает ратифицировать документ о присоединении Швеции...Подробнее
Санкции в итоге лишат граждан РФ интернета. Об этом уже заговорили эксперты, отмечая, что уже все зарубежные браузерные...Подробнее
Комментировать