Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать украинскую армию на бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, президент Украины Владимир Зеленский на протяжении четырех месяцев продолжает посылать в Бахмут ВСУ и наемников, отказываясь верить, что противостоять бесполезно.

По словам Пригожина, стратегическая роль Бахмута не так велика, как считают многие, так как за ним другие населенные пункты, которые входят в «донбасское кольцо». Руководство Украины сосредоточила в районе Бахмута около 200 тысяч подготовленных бойцов, которые готовы выпалить любые боевые задачи.

«В тех танковых клиньях, которые они десятками ежедневно пытаются забивать в оборону ЧВК «Вагнер», ВСУ теряют от 30 до 50 единиц техники ежедневно, и проблем с ней не испытывают»,- рассказал Пригожин.

Однако наступление ВСУ так и не происходит, а украинская армия теряет свой боевой потенциал. Таким образом, территории, которые находятся под контролем РФ могут на долгое время остаться в распоряжении России.

Также предприниматель заявил, что политически Бахмут неинтересен Киевскому режиму. По его словам, каждая потеря ВСУ на бахмутском направлении тяжело воспринимает руководство Украины. При этом, Бахмут дает возможность ВС РФ накопить силы, продумать дальнейшие действия в ходе СВО и достойно встретить любое наступление ВСУ.

Пригожин напомнил, что в данный момент стратегически Украиной управляет западная коалиция под управлением Англии и США.

Идеальным завершением СВО для общества будет сообщение о том, что Россия достигла результатов, которые ставила перед началом спецоперации и они действительно в большем объеме уже выполнены, рассказал Пригожин. Он подчеркнул, что теоретически точка была поставлена после уничтожения большей части украинской армии.

В заключении основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что Россия выступает только за честные бои и на «договорники» никогда не согласится.

Полную версию статьи можно прочитать в Телеграмм-канале «Пресс-служба Пригожина»

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700