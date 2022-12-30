Военный эксперт Коц рассказал об особенности экипировки в зимний период

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Российские военные могут противостоять Вооруженным силам Украины даже в период сильных зимних холодов. Об этом заявил военный обозреватель Андрей Коц, передают «Народные новости».
В Украине прогнозируют существенное похолодание уже с 6 января. Ожидается, что столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже нуля, застывший фронт придет в движение.
По словам Коца, в таких суровых зимних условиях крайне важно, какую экипировку имеют солдаты и может ли она им помочь, в первую очередь, противостоять морозу, во вторую - противнику.
Военный обозреватель сообщил, что военные ВС РФ одеваются в многослойную одежду, благодаря чему не мерзнут.
Обувь также важна во время ведения боевых действий зимой. Российские солдаты, заверил он, используют толстые стельки и горнолыжные носки, а еще грелки-липучки для ног.
Следует отметить, что у противника также проблем с зимней экипировкой нет. Многие западные страны еще до наступления сезона холодов объявили о поставках зимних комплектов формы для ВСУ, изготовленной по стандартам НАТО.
СВО в Украине продолжается с 24 февраля, то есть уже 314 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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