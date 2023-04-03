Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что более 80% Бахмута контролируют «музыканты». При этом оставшаяся часть ВСУ оказывает упорное сопротивление.
Пригожин обозначил такие цифры в ответ на заявления советника врио главы ДНР Яна Гагина о заблокированных силах ВСУ на окраинах Артемовска. По словам владельца «оркестра», на этих территориях ведутся ожесточенные бои.
Ранее Пригожин сообщил, что «музыканты» передали левые и праве фланги на Бахмутском направлении подразделениям Министерства обороны РФ. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью сконцентрированы на освобождении Бахмута.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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