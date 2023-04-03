Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

Сегодня, 17:33

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Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что более 80% Бахмута контролируют «музыканты». При этом оставшаяся часть ВСУ оказывает упорное сопротивление.

Пригожин обозначил такие цифры в ответ на заявления советника врио главы ДНР Яна Гагина о заблокированных силах ВСУ на окраинах Артемовска. По словам владельца «оркестра», на этих территориях ведутся ожесточенные бои.

«Я не знаю, что творится на Канарах или в Нью-Йорке, я четко знаю, что происходит в Артемовске (он же Бахмут). ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», – цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин сообщил, что «музыканты» передали левые и праве фланги на Бахмутском направлении подразделениям Министерства обороны РФ. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» полностью сконцентрированы на освобождении Бахмута.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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