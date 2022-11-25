Ходаковский проинформировал о ситуации на СВО с солдатами

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о том, как проходит «военная спецоперация», и о роли обычных военнослужащих.

По его словам, сейчас сложно сказать, когда закончатся боевые действия. Он считает, что вина за происходящее лежит на украинских властях, поскольку они позволили Западу вмешиваться в национальные интересы.

Также он отметил, что на рядовых военных лежит большая ответственность, поскольку они непосредственно ведут бои. Ходаковский подчеркнул, что российским военным приходится осваивать много видов оружия.

Рассказал Ходаковский и о том, что важно подбирать командиров, готовых находиться на передовой и вести бои рядом со своими подчиненными, а не только быть в штабах.

Ходаковский добавил, что готов участвовать в «военной спецоперации», пока это будет позволять ему его физическое состояние, поскольку на фронте никто не застрахован от ранений и контузий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700