Опубликован список лиц, к которым уже с сегодняшнего дня может постучать военком

Стало известно, кто из российских мужчин будет мобилизован на фронт в Украину в первом раунде, а кто — во втором и третьем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова первых лиц государства.

После утреннего обращения российского президента Владимира Путина к своему народу 21 сентября в стране стартовала частичная мобилизация мужского населения. По словам Путина, ключевая задача данного мероприятия - это полное и безоговорочное освобождение республик ДНР и ЛНР от присутствия там ВС Украины.

Мобилизация будет проведена с учетом порядка первой, второй и третьей очереди. Как разъяснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего по стране будет призвано 300 тыс. человек, которые уже имеют опыт военной службы или боевых действий. Это — примерно 1% от резервной армии. В то же время мобилизация не коснется ни студентов, ни учащихся.

Вместе с тем всем резервистам предстоит пройти дополнительную военную подготовку перед тем, как отправиться на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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