В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов

На Украине при выполнении спецоперации погиб 29-летний житель Ярославля Максим Круглов, о чем стало известно сегодня, 12 сентября. В официальном сообщении правительства Ярославской области сказано, что мастер войсковой части, рядовой Максим Круглов погиб при исполнении служебного долга.

Завтра, 13 сентября, на Воинском мемориальном кладбище Ярославля состоится церемония прощания с погибшим военнослужащим. В соответствии с указом губернатора семье погибшего будет оказана материальная помощь, сообщила пресс-служба областного правительства.

Добавим, что Максим Круглов стал пятым погибшим на Украине ярославцем, о котором сообщили власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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