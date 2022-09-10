В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов

Сегодня, 13:09

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В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов
Фото из открытых источников

На Украине при выполнении спецоперации погиб 29-летний житель Ярославля Максим Круглов, о чем стало известно сегодня, 12 сентября. В официальном сообщении правительства Ярославской области сказано, что мастер войсковой части, рядовой Максим Круглов погиб при исполнении служебного долга. 

Завтра, 13 сентября, на Воинском мемориальном кладбище Ярославля состоится церемония прощания с погибшим военнослужащим. В соответствии с указом губернатора семье погибшего будет оказана материальная помощь, сообщила пресс-служба областного правительства. 

Добавим, что Максим Круглов стал пятым погибшим на Украине ярославцем, о котором сообщили власти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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