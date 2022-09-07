Ему был 21 год: В Украине погиб морпех Тихоокеанского флота из Пермского края

Эксперт рассказал, когда Россия выйдет из экономического кризиса
Специалисты издания Bloomberg опубликовали прогноз о 10-летней рецессии экономики РФ. Известный в Российской Федерации...Подробнее
Еще один житель Пермского края погиб в Украине, где седьмой месяц кряду РФ ведет СВО. Это Руслан Плясунов, морской пехотинец. Его жизнь оборвалась в 21 год.
Плясунов являлся выпускником Березниковского строительного техникума - его он окончил только в минувшем году. Проинформировали о смерти молодого жителя региона в учебном заведении, сообщает «Новый компаньон».
Погибший Плясунов был матросом 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Уточняется, что в Украине он погиб 29 августа.
Прощание с морпехом состоится сегодня, девятого сентября, в культурно-деловом центре в Березниках.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Специалисты издания Bloomberg опубликовали прогноз о 10-летней рецессии экономики РФ. Известный в Российской Федерации...Подробнее
В Орске родители контрактника, погибшего в Украине, судятся из-за так называемой «гробовой» выплаты. Вместе они уже...Подробнее
На фоне ситуации с поставками российского газа ЕС полагает все надежды на Норвегию, пишет хорватское издание Telegram....Подробнее
Специалисты ожидают подорожания книг и сокращения продаж продукции на российском рынке в связи с рядом факторов. По...Подробнее
Авиационный завод в Казани увеличит производство пассажирских лайнеров Ту-214 до 20 единиц в год. Таким образом, Ту-214...Подробнее
Развитее благоустройства стало одной из самых проблемных сфер в Северной столице. Смольный до сих пор не смог...Подробнее
Владимир Путин уже принял решения, которые повлияют на ход спецоперации, сообщил военный эксперт Геннадий Алехин. По...Подробнее
Тюменские резервисты Вооруженных Сил РФ собрались на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища...Подробнее
Силы ДНР начали окружение Авдеевки, о чем сообщил заместитель командующего 1-го Армейского корпуса Эдуард Басурин. Он...Подробнее
СМИ считают, что общественный штаб по закону о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) могут наполнить лояльные...Подробнее
Комментировать