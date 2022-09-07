Ему был 21 год: В Украине погиб морпех Тихоокеанского флота из Пермского края

Еще один житель Пермского края погиб в Украине, где седьмой месяц кряду РФ ведет СВО. Это Руслан Плясунов, морской пехотинец. Его жизнь оборвалась в 21 год.

Плясунов являлся выпускником Березниковского строительного техникума - его он окончил только в минувшем году. Проинформировали о смерти молодого жителя региона в учебном заведении, сообщает «Новый компаньон» .

Погибший Плясунов был матросом 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Уточняется, что в Украине он погиб 29 августа.

Прощание с морпехом состоится сегодня, девятого сентября, в культурно-деловом центре в Березниках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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