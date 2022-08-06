В направлении Крыма идет многокилометровая колонна военной техники

Сегодня, 10:24

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В направлении Крыма идет многокилометровая колонна военной техники
Фото из открытых источников

Очевидцы сообщают об огромной колонне военной техники, направляющейся по Керченскому мосту в Крым.

Как стало известно Avia.pro, колонна военной техники протяженностью в несколько километров двигается в сторону полуострова по Крымскому путепроводу. Соответствующими видеокадрами, сделанными с помощью камеры автомобильного видеорегистратора, поделились в соцсетях местные жители (съемка проходила примерно трое суток назад). 

Они отмечают гигантскую длину колонны и то, что едет техника специального назначения, какого именно — пока неясно. Уточняется, что среди прочих были замечены топливозаправщики, ремонтные мастерские, а также армейские грузовики. Всего проезжающие мимо люди насчитали не менее 20 транспортных единиц, однако точное количество неизвестно. В то же время каких-либо боевых машин в прошедшей веренице замечено не было.

Можно предположить, что военная техника направляется на материковую Украину с тем, чтобы усилить боеспособность российских ВС, принимающих участие в военной спецоперации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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