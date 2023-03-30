Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

Сегодня, 02:34

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Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута
Фото из открытых источников

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска). Заявление бизнесмена опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».

«2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута», — сообщил Пригожин.

Юридически, по словам основателя ЧВК «Вагнер», Бахмут взят. При этом сосредоточение противника обнаружено в западных районах населенного пункта.

Недавно Пригожин назвал победу «музыкантов» над украинскими военнослужащими в Бахмуте великим поворотным моментом. Битва за город была спланирована еще летом прошлого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

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