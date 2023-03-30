Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска). Заявление бизнесмена опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».
Юридически, по словам основателя ЧВК «Вагнер», Бахмут взят. При этом сосредоточение противника обнаружено в западных районах населенного пункта.
Недавно Пригожин назвал победу «музыкантов» над украинскими военнослужащими в Бахмуте великим поворотным моментом. Битва за город была спланирована еще летом прошлого года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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