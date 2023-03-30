Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» водрузили российский флаг над администрацией Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что два флага были водружены на администрации Бахмута (Артемовска). Заявление бизнесмена опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».

«2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута», — сообщил Пригожин.

Юридически, по словам основателя ЧВК «Вагнер», Бахмут взят. При этом сосредоточение противника обнаружено в западных районах населенного пункта.

Недавно Пригожин назвал победу «музыкантов» над украинскими военнослужащими в Бахмуте великим поворотным моментом. Битва за город была спланирована еще летом прошлого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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