Политолог Суздальцев предсказал освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели

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Политолог Андрей Суздальцев спрогнозировал полное освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели. По его словам, в Киеве ищут повод уйти из городов республики и готовят почву для отступления. Эксперт упомянул слова Владимира Зеленского, который недавно сказал, что на Донбассе настоящий артиллерийский ад.
По мнению Суздальцева, это заявление стоит рассматривать как подготовку общественного мнения к тому, что ВСУ придется оставить Донбасс. Политолог отмечает, что сейчас у ВСУ остаются два важных пункта — это Славянск и Краматорск. Суздальцев также обратил внимание на то, что регион находится под контролем российских военнослужащих и сил ДНР. За обстановкой на Донбассе следят беспилотники, спутники и авиация, а оставшиеся укрепрайоны проламывает артиллерия.
Политолог полагает, еще некоторое время украинские военные будут создавать вид «ожесточенного сопротивления», но потом им придется покинуть регион.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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