Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, не опасаясь ответной реакции со стороны Вашингтона, передает «Свободная Пресса».

Как отмечают авторы статьи, еще в начале спецоперации Владимир Путин привел в готовность ядерное оружие, которое наводит страх на Вашингтон. Это решение назвали «бряцанием ядерным оружием» перед Западом, чтобы не позволить ему вмешаться в конфликт. Вашингтон рассматривает варианты на случай, если будет применено ядерное оружие, в том числе и против Украины. Однако в Белом доме пока не сказали о том, что именно США предпримут в такой ситуации.

Между тем аналитик Марк Шнайдер призывал американцев не бояться российского «Сармата». По его словам, Россия располагает 8 единицами таких ракет, каждая из которых несет в себе несколько гиперзвуковых блоков «Авангард». Шнайдер считает, что Москва не прибегнет к использованию подобного оружия из-за опасений ответного удара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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