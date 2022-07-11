В украинском Минобороны пообещали уничтожить Черноморский флот России

Сегодня, 13:24

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В украинском Минобороны пообещали уничтожить Черноморский флот России
Фото из открытых источников

Представитель украинского Минобороны Владимир Гаврилов рассказал о планах ВСУ по уничтожению Черноморского флота России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету The Times.

Находясь с рабочим визитом в Великобритании, замглавы оборонного ведомства Украины Владимир Гаврилов заявил о подготовке к разгрому ЧМФ России, а также возвращении Крыма в «родную гавань». По его словам, сейчас Украина ожидает от коллективного Запада оружие большой дальности, а также сама наращивает потенциал противокорабельных ракет. После этого последует «очистка» Черного моря. По его словам, этот процесс уже запущен и начался с острова Змеиный.

«Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы атакуем флот», - подчеркнул украинский чиновник.

Также он отметил, что обсуждается с западными партнерами возможность удара по Крыму, однако еще не решено, будет ли Крым возвращен дипломатическим путем или все же военным. В то же время, «Россия должна оставить Крым, если хочет остаться страной» - уверен Гаврилов.

Напомним, сейчас в Великобритании проходит подготовка, при содействии западных специалистов, украинских военных по натовским стандартам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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