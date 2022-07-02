В кабине бомбардировщика Су-24 был обнаружен рыболовный GPS-навигатор

Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином
В Сети появились фотографии украинских военных, которые устанавливают флаг Украины на острове Змеиный. Остров Змеиный...Подробнее
В Сети появился стоп-кадр из видео, на котором был зафиксирован рыболовный GPS-навигатор в кабине бомбардировщика Су-24. Таким образом пользователям Сети стало известно, что пилоты бомбардировщика, созданного на основе современных технологий, вынуждены прибегать для выяснения положения самолета в пространстве к помощи устройств, совершенно для этого не предназначенных. Об этом сообщает информационный портал avia.pro.
Устройство от компании Garmin - бюджетный вариант GPS-навигатора, который используется для определения положения судов разного класса, от катера до океанской яхты. Навигатор GPS 152 совершенно не предназначен для фиксации точного перемещения на больших скоростях и высотах. К тому же при использовании этого навигатора есть риск обнаружения воздушного судна из-за фиксации источника сигнала. Также средства РЭБ могут передавать поддельные данные на устройство.
Почему экипаж современного бомбардировщика использует не штатное оборудование, а рыболовный навигатор Garmin GPS 152, непонятно. Возможно, это связано с предустановленным пакетом данных об объектах POI регионов Северной Америки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Сети появились фотографии украинских военных, которые устанавливают флаг Украины на острове Змеиный. Остров Змеиный...Подробнее
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о том, что альянс пока не планирует размещение военных...Подробнее
Пожилые россияне имеют шанс повысить пенсионную выплату на несколько тысяч рублей со следующего месяца. Причем речь...Подробнее
Во Фрунзенском районе Северной столицы местный житель, пытаясь успокоить соседских детей, распылил газ из баллончика в...Подробнее
В Северной столице Смольный закроет станцию метро «Зенит» в день проведения финала матча за Суперкубок России по...Подробнее
В настоящий период времени вся планета с замиранием сердца отслеживает ежедневные события в Донбассе, где на протяжении...Подробнее
В мировых валютных резервах доля доллара США продолжает снижаться уже около 20 лет. Об этом пишет Asahi Shimbun,...Подробнее
С восьмого июля по четвёртое сентября в петербургской KGallery состоится выставка картин художника Георгия Гурьянова, в...Подробнее
Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс прокомментировал действия РФ в ответ на применение США «самого опасного оружия в...Подробнее
В Адмиралтейском районе Северной столицы внимание полицейских привлекло авто, водитель которого, судя по всему, куда-то...Подробнее
Комментировать