В кабине бомбардировщика Су-24 был обнаружен рыболовный GPS-навигатор

Сегодня, 13:04

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В кабине бомбардировщика Су-24 был обнаружен рыболовный GPS-навигатор
Фото из открытых источников

В Сети появился стоп-кадр из видео, на котором был зафиксирован рыболовный GPS-навигатор в кабине бомбардировщика Су-24. Таким образом пользователям Сети стало известно, что пилоты бомбардировщика, созданного на основе современных технологий, вынуждены прибегать для выяснения положения самолета в пространстве к помощи устройств, совершенно для этого не предназначенных. Об этом сообщает информационный портал avia.pro.

Устройство от компании Garmin - бюджетный вариант GPS-навигатора, который используется для определения положения судов разного класса, от катера до океанской яхты. Навигатор GPS 152 совершенно не предназначен для фиксации точного перемещения на больших скоростях и высотах. К тому же при использовании этого навигатора есть риск обнаружения воздушного судна из-за фиксации источника сигнала. Также средства РЭБ могут передавать поддельные данные на устройство.

Почему экипаж современного бомбардировщика использует не штатное оборудование, а рыболовный навигатор Garmin GPS 152, непонятно. Возможно, это связано с предустановленным пакетом данных об объектах POI регионов Северной Америки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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