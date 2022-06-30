На острове Змеином в Черном море зафиксированы очаги пожаров

На востоке украинского острова Змеиного в Чёрном море космические аппараты зафиксировали, как минимум, 2 крупных очага воспламенения. О том, что на этом участке морской суши совсем недавно пылали мощные пожары, свидетельствуют спутниковые фотографии, которые представил Maxar.

На снимках отчётливо видно, что один из очагов пожара находится в районе островного причала, в то время, как второй зафиксирован несколько восточнее. Эти фото сделаны спутником уже после убытия военнослужащих Российской Федерации со Змеиного, пишут авторы информационного новостного агентства Avia.pro.

До сих пор остаются неизвестными причины и обстоятельства этих масштабных пожаров. Никаких официальных заявлений на этот счёт сделано не было. Эксперты акцентируют внимание на том, что большая часть инфраструктуры, существующей ранее на острове Змеином, уничтожена, – везде видны следы ракетных атак и мощных пожарищ.

В то же время украинская сторона заявила о том, что пока не имеет никаких планов на то, чтобы занять остров. Судя по спутниковым снимкам, речь идёт о достаточно серьезных пожарах, – шлейф дыма от них протянулся на расстояние порядка километра. При этом, спутниковые снимки NASA свидетельствуют о том, что речь не идёт о продолжительном пожаре, поскольку в настоящий момент открытое горение на острове не фиксируется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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