На острове Змеином в Черном море зафиксированы очаги пожаров

Вчера, 23:14

0

Image 16+
На острове Змеином в Черном море зафиксированы очаги пожаров
Фото из открытых источников

На востоке украинского острова Змеиного в Чёрном море космические аппараты зафиксировали, как минимум, 2 крупных очага воспламенения. О том, что на этом участке морской суши совсем недавно пылали мощные пожары, свидетельствуют спутниковые фотографии, которые представил Maxar.

На снимках отчётливо видно, что один из очагов пожара находится в районе островного причала, в то время, как второй зафиксирован несколько восточнее. Эти фото сделаны спутником уже после убытия военнослужащих Российской Федерации со Змеиного, пишут авторы информационного новостного агентства Avia.pro.

До сих пор остаются неизвестными причины и обстоятельства этих масштабных пожаров. Никаких официальных заявлений на этот счёт сделано не было. Эксперты акцентируют внимание на том, что большая часть инфраструктуры, существующей ранее на острове Змеином, уничтожена, – везде видны следы ракетных атак и мощных пожарищ.

В то же время украинская сторона заявила о том, что пока не имеет никаких планов на то, чтобы занять остров. Судя по спутниковым снимкам, речь идёт о достаточно серьезных пожарах, – шлейф дыма от них протянулся на расстояние порядка километра. При этом, спутниковые снимки NASA свидетельствуют о том, что речь не идёт о продолжительном пожаре, поскольку в настоящий момент открытое горение на острове не фиксируется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На острове Змеином в Черном море зафиксированы очаги пожаров

Вчера, 23:14

Спецназ «Отважных» ВС РФ продолжает наступление на Лисичанск

Вчера, 11:34

Террор усиливается: украинские власти меняют деморализованных бойцов ВСУ на западных наёмников

30-06-2022, 08:19

В Сети опубликовали инструкцию для российских патриотов, желающих отправиться в Донбасс

29-06-2022, 22:07

Зеленский пригрозил ВС из РФ судом из-за ударов по военным объектам в Киеве

27-06-2022, 11:44

ВСУ перебрасывают бронетехнику в направлении Бахмута

25-06-2022, 15:48

ВС РФ нанесли ракетные удары по Черниговской и Львовской областям утром 25 июня

25-06-2022, 12:04

MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

21-06-2022, 10:19

Крылатая ракета атаковала корабль в районе острова Змеиный

17-06-2022, 13:14

РФ успешно уничтожает Switchblade из США оружием, которого нет больше ни у одной страны мира

16-06-2022, 09:59

Марков: битва за Северодонецк может стать финальной в рамках проводимой СВО на территории Украины

13-06-2022, 09:59

Боец «ЧВК Вагнера» раскрыл подробности спецоперации на Украине и рассказал детали о своей работе

5-06-2022, 22:49

Точное попадание в неустановленный БТР из гранатомета РПГ-18 попало на видео

5-06-2022, 10:29

ВС России нанесли ракетные удары по объектам в Одессе и Львовской области

4-06-2022, 09:29

Вертолёт Ка-52 при нанесении ракетных ударов обнаружил угрожавшую ему немецкую ЗСУ «Гепард»

4-06-2022, 07:39

Ераносян: Из инцидента с флагманским крейсером «Москва» ВС России извлекли уроки

2-06-2022, 17:44

Военная разведка ВС из РФ уничтожила позиции армии ВСУ и захватила оружие стран НАТО на Украине

2-06-2022, 13:24

На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

1-06-2022, 11:39

ВС РФ подошли к Северодонецкой ТЭЦ, прижав подразделения армии ВС Украины к реке

1-06-2022, 07:59

Евсеев разъяснил цели ВС из России регулярного нанесения ракетных ударов по Николаеву

31-05-2022, 11:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»

США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»

29-06-2022, 13:24

0

Израиль и США могут поставить Украине ЗРК «Железный купол» для защиты от ракетных ударов со стороны России. В СМИ...

Подробнее
В Сети опубликовали инструкцию для российских патриотов, желающих отправиться в Донбасс

В Сети опубликовали инструкцию для российских патриотов, желающих отправиться в Донбасс

29-06-2022, 22:07

0

Участвовать в СВО российские граждане могут в рядах различных добровольческих структур. СМИ распространили памятку для...

Подробнее
Севастополец, решивший перекусить в петербургском аэропорту, лишился полумиллиона рублей

Севастополец, решивший перекусить в петербургском аэропорту, лишился полумиллиона рублей

30-06-2022, 08:19

0

Житель Севастополя, добиравшийся из Дубая в Москву через Пулково, сильно пожалел о своём желании перекусить в ресторане...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали приятелей-вымогателей с охолощённым автоматом Калашникова

Петербургские правоохранители задержали приятелей-вымогателей с охолощённым автоматом Калашникова

30-06-2022, 16:54

0

Сотрудниками центра «Э» при содействии оперативников ФСБ и СОБРа накануне утром были задержаны двое тридцатидвухлетних...

Подробнее
Каждый четвертый россиянин считает невозможным сменить компьютер из-за высоких цен

Каждый четвертый россиянин считает невозможным сменить компьютер из-за высоких цен

30-06-2022, 15:39

0

Каждый четвертый россиянин не может позволить себе замену ПК из-за высоких цен на такую технику. На это указывают...

Подробнее
В Черногории большая часть конфликтных туристов являются гражданами РФ

В Черногории большая часть конфликтных туристов являются гражданами РФ

30-06-2022, 23:29

0

На всём земном шаре испокон веков известно, что в функциональные обязанности отельного администратора входит...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Власти Санкт-Петербурга дали крупным производственно-коммерческим структурам отсрочку по уплате местных налогов

Власти Санкт-Петербурга дали крупным производственно-коммерческим структурам отсрочку по уплате местных налогов

30-06-2022, 23:24

0

Правительство Северной столицы продлило сроки уплаты авансовых взносов по местным налогам для крупных городских...

Подробнее
Нужды государства: историк Евглевский призвал казаков вернуть себе былую славу

Нужды государства: историк Евглевский призвал казаков вернуть себе былую славу

Вчера, 12:23

0

Современные казаки могут вернуть себе статус мощной военной силы за счет участия в спецоперации ВС РФ. Такого мнения...

Подробнее
В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

Вчера, 15:39

0

В Кировском районе Ленинградской области силовики задержали руководителя отряда поисковиков имени Юрия Гагарина. Во...

Подробнее
Террор усиливается: украинские власти меняют деморализованных бойцов ВСУ на западных наёмников

Террор усиливается: украинские власти меняют деморализованных бойцов ВСУ на западных наёмников

30-06-2022, 08:19

0

По мнению военного эксперта Сергея Простакова, руководство ВСУ уже морально готово оставить донбасскую территорию,...

Подробнее