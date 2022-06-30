На острове Змеином в Черном море зафиксированы очаги пожаров

США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»
Израиль и США могут поставить Украине ЗРК «Железный купол» для защиты от ракетных ударов со стороны России. В СМИ...Подробнее
На востоке украинского острова Змеиного в Чёрном море космические аппараты зафиксировали, как минимум, 2 крупных очага воспламенения. О том, что на этом участке морской суши совсем недавно пылали мощные пожары, свидетельствуют спутниковые фотографии, которые представил Maxar.
На снимках отчётливо видно, что один из очагов пожара находится в районе островного причала, в то время, как второй зафиксирован несколько восточнее. Эти фото сделаны спутником уже после убытия военнослужащих Российской Федерации со Змеиного, пишут авторы информационного новостного агентства Avia.pro.
До сих пор остаются неизвестными причины и обстоятельства этих масштабных пожаров. Никаких официальных заявлений на этот счёт сделано не было. Эксперты акцентируют внимание на том, что большая часть инфраструктуры, существующей ранее на острове Змеином, уничтожена, – везде видны следы ракетных атак и мощных пожарищ.
В то же время украинская сторона заявила о том, что пока не имеет никаких планов на то, чтобы занять остров. Судя по спутниковым снимкам, речь идёт о достаточно серьезных пожарах, – шлейф дыма от них протянулся на расстояние порядка километра. При этом, спутниковые снимки NASA свидетельствуют о том, что речь не идёт о продолжительном пожаре, поскольку в настоящий момент открытое горение на острове не фиксируется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Израиль и США могут поставить Украине ЗРК «Железный купол» для защиты от ракетных ударов со стороны России. В СМИ...Подробнее
Участвовать в СВО российские граждане могут в рядах различных добровольческих структур. СМИ распространили памятку для...Подробнее
Житель Севастополя, добиравшийся из Дубая в Москву через Пулково, сильно пожалел о своём желании перекусить в ресторане...Подробнее
Сотрудниками центра «Э» при содействии оперативников ФСБ и СОБРа накануне утром были задержаны двое тридцатидвухлетних...Подробнее
Каждый четвертый россиянин не может позволить себе замену ПК из-за высоких цен на такую технику. На это указывают...Подробнее
На всём земном шаре испокон веков известно, что в функциональные обязанности отельного администратора входит...Подробнее
Правительство Северной столицы продлило сроки уплаты авансовых взносов по местным налогам для крупных городских...Подробнее
Современные казаки могут вернуть себе статус мощной военной силы за счет участия в спецоперации ВС РФ. Такого мнения...Подробнее
В Кировском районе Ленинградской области силовики задержали руководителя отряда поисковиков имени Юрия Гагарина. Во...Подробнее
По мнению военного эксперта Сергея Простакова, руководство ВСУ уже морально готово оставить донбасскую территорию,...Подробнее
Комментировать