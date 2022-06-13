Крылатая ракета атаковала корабль в районе острова Змеиный

В районе острова Змеиный в акватории Черного моря неизвестная ракета атаковала корабль. Кто и откуда ее запустил остается неизвестным. Предположительно, это было сделано в ночное время. Об этом сообщает Avia.pro.

17 июня в Сеть попали снимки, сделанные беспилотником, на которых видно уничтожение военного корабля в Черном море крылатой ракетой. На интерфейсе БПЛА оказались данные, которые позволили судить о примерных координатах атакованного судна - неподалеку от острова Змеиный.

Тип ракеты пока установить не удалось. Летевшая на небольшой высоте, перед целью резко поднялась вверх, а затем вертикально атаковала корабль. Не поддается идентификации на данный момент также и тип уничтоженного судна. По мнению некоторых экспертов, речь может идти о буксире, который с неизвестными целями находился вблизи Змеиного.

За неимением каких-либо подробностей, специалисты предположили, что крылатая ракета может принадлежать к типу противокорабельных - об этом говорит ее траектория движения.

Официальных комментариев по инциденту до настоящего времени нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700