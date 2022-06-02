Точное попадание в неустановленный БТР из гранатомета РПГ-18 попало на видео

В результате точного попадания из советского противотанкового ручного гранатомета РПГ-18 с расстояния в 200 метров был уничтожен бронетранспортер неизвестной модификации. Как выяснилось, граната разорвалась внутри боевой машины. Видеокадры свидетельствуют о том, что находившийся в движении бронетранспортер получил критические повреждения. Где именно были сняты эти видеокадры, – неизвестно. Ранее считалось, что подобные бронированные машины могут выдерживать попадание из ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 «Муха».

Что произошло с экипажем бронетранспортером, неизвестно, но, беря во внимание тот факт, что выстрел разорвался внутри боевой машины, можно предположить, что находившиеся там военнослужащие погибли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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