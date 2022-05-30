На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

Грубые нарушения выявили на торгах за право на аренду Конюшего ведомства — СМИ
Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во...Подробнее
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают осуществлять специальную военную операцию на территории Украины. В ходе её выполнения, к сожалению, не обходится без потерь среди личного состава. Накануне на Украине погиб заместитель командира четвертого батальона специального полка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщениях на страницах изданий корреспонденты сообщают о том, что трагедия с Зауром Димаевым произошла в населённом пункте Камышеваха. Автомобиль, в котором передвигался Димаев, угодил в шквальный обстрел артиллерии. Заместитель командира четвертого батальона и водитель армейского автомобиля скончались на месте попадания боеприпасов. Еще четверо чеченских бойцов получили ранения.
Глава Чечни Рамзан Кадыров пока не подтвердил данную информацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во...Подробнее
Временная паромная переправа начала функционировать в Северной столице, перевозя пассажиров между Мытненской набережной...Подробнее
О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...Подробнее
В Ленинградской области во время прогулки по лесу с приятелями погиб несовершеннолетний. Судя по всему, причиной смерти...Подробнее
В Мадриде участники саммита военного блока НАТО планируют подвергнуть пересмотру нынешнюю позицию Североатлантического...Подробнее
На смену тренду массового открытия заведений общепита в России уже к октябрю придет тенденция массового закрытия. Такой...Подробнее
Агентство РБК со ссылкой на представителей оборонного сектора страны и военных экспертов рассказало о трудностях, с...Подробнее
В банках РФ резко снизились золотые запасы. На это обратило внимание в своей публикации информационное агентство РБК....Подробнее
Следственным комитетом Северной столицы возбуждено уголовное дело по факту убийства человека в Адмиралтейском районе...Подробнее
Обозреватели издания Взгляд в беседе с военными специалистами пытались установить, когда у ВСУ закончится боевая...Подробнее
Комментировать