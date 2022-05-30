На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают осуществлять специальную военную операцию на территории Украины. В ходе её выполнения, к сожалению, не обходится без потерь среди личного состава. Накануне на Украине погиб заместитель командира четвертого батальона специального полка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщениях на страницах изданий корреспонденты сообщают о том, что трагедия с Зауром Димаевым произошла в населённом пункте Камышеваха. Автомобиль, в котором передвигался Димаев, угодил в шквальный обстрел артиллерии. Заместитель командира четвертого батальона и водитель армейского автомобиля скончались на месте попадания боеприпасов. Еще четверо чеченских бойцов получили ранения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пока не подтвердил данную информацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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