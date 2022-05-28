Адмирал оценил угрозы украинских властей Черноморскому флоту

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации
В этом году Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, однако бурному потоку отдыхающих из этих...Подробнее
Украина заявляет о появившейся у нее возможности потопить весь Черноморский флот России ракетами Harpoon, доставшихся ей от западных партнеров. Однако у российских военных экспертов на этот счет не такие радужные прогнозы. Об этом сообщает «МК».
Коллективный Запад продолжает поставки вооружения, которые Украина использует против российской армии. На днях спикер Одесской военной администрации С. Братчук похвастался тем, что с помощью ожидаемых ракет Harpoon ВСУ смогут отправить на дно Черного моря весь Черноморский флот РФ.
Однако, по мнению экс-командующего ЧФ, адмирала Владимира Комоедова, все не так радужно, как пытается представить украинская сторона. Хотя и недооценивать подобное оружие нельзя, ведь ракета Harpoon летит на очень низких высотах, поэтому к обнаружению она доступна слишком поздно - когда уже находится очень близко от корабля.
В то же время ВС РФ имеют, что противопоставить подобным ракетам. Речь идет о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противоракетном барьере.
«Главное вовремя применить. Нам необходимо нарастить радиолокационное поле, в том числе и при работе с берега. Имеет смысл задействовать на постоянной основе воздушную и космическую разведку», – подчеркнул военный.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В этом году Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, однако бурному потоку отдыхающих из этих...Подробнее
О том, какая выгода для россиян от «военной спецоперации», которую проводит Россия на территории Украины, рассказала...Подробнее
Онлайн-ретейлер Ozon оказался на грани дефолта по облигациям по причине нехватки ликвидности для осуществления...Подробнее
У Украины, США и стран Европейского союза разное видение того, как должна закончиться специальная военная операция, и...Подробнее
Возможности РФ избежать технического дефолта после прекращения действия лицензии Минфина США зависят от желания...Подробнее
Минобороны России не удалось взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц «Гвоздика» вследствие аварии, в...Подробнее
В Китае рассматривают возможность повторения «российского сценария» уже касательно его международных резервов. Об этом...Подробнее
Инцидент произошёл в сорок седьмом доме по Софийской набережной весной две тысячи двадцатого года. Находящийся под...Подробнее
Накануне примерно в половине одиннадцатого утра в Тосненском районе Ленинградской области полицейскими была задержана...Подробнее
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении сотрудника СПбГУ, обвиняемого в нарушении...Подробнее
Комментировать