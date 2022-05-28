Адмирал оценил угрозы украинских властей Черноморскому флоту

Сегодня, 07:09

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Адмирал оценил угрозы украинских властей Черноморскому флоту
Фото из открытых источников

Украина заявляет о появившейся у нее возможности потопить весь Черноморский флот России ракетами Harpoon, доставшихся ей от западных партнеров. Однако у российских военных экспертов на этот счет не такие радужные прогнозы. Об этом сообщает «МК».

Коллективный Запад продолжает поставки вооружения, которые Украина использует против российской армии. На днях спикер Одесской военной администрации С. Братчук похвастался тем, что с помощью ожидаемых ракет Harpoon ВСУ смогут отправить на дно Черного моря весь Черноморский флот РФ.

Однако, по мнению экс-командующего ЧФ, адмирала Владимира Комоедова, все не так радужно, как пытается представить украинская сторона. Хотя и недооценивать подобное оружие нельзя, ведь ракета Harpoon летит на очень низких высотах, поэтому к обнаружению она доступна слишком поздно - когда уже находится очень близко от корабля.

В то же время ВС РФ имеют, что противопоставить подобным ракетам. Речь идет о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противоракетном барьере.

«Главное вовремя применить. Нам необходимо нарастить радиолокационное поле, в том числе и при работе с берега. Имеет смысл задействовать на постоянной основе воздушную и космическую разведку», – подчеркнул военный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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