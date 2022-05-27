ВЗГЛЯД: когда у Украины закончится боевая авиация

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Обозреватели издания Взгляд в беседе с военными специалистами пытались установить, когда у ВСУ закончится боевая авиация.
Ни для кого не секрет, что в Украине боевой авиации и до военных действий было немного. Если же учесть, что чуть ли не ежедневно на протяжении трех месяцев российские солдаты рапортуют об уничтожении той или иной летательной техники противника, то ее должно сейчас остаться в украинских войсках считанные единицы.
По словам экспертов, в начале спецоперации в арсенале ВСУ числились 152 военных самолета и 149 вертолетов. На сегодняшний день вооруженными силами РФ ликвидировано порядка 180 украинских самолетов. По-видимому, вооруженные силы Украины располагали изначально большим количеством боевой авиации, чем это предполагалось. К тому же, по словам заслуженного военного летчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, в Украине наладили ремонт ранее списанных летательных машин, которые потом идут на нужды армии.
«На самом деле, в ВВС Украины к началу спецоперации было около 600 самолетов и вертолетов, а сейчас осталось ещё примерно 200. То есть это авиапарк двух дивизий, и он рассредоточен по всей территории страны. В ход в Украине сейчас идут и ранее списанные, но потом отремонтированные машины», — объяснил военный.
Он высказал предположение, что Генштаб России могла ввести в заблуждение собственная разведка. В то же время Украину наполняет оружием и техникой и коллективный Запад.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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