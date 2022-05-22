ВС из РФ и союзные силы начали штурм Красного Лимана

В настоящее время Краматорский район ДНР все еще частично подконтрольный Украине. Однако стало известно о том, что под Красным Лиманом со стороны населенного пункта Ставки российские войска начали успешно наступать. Об этом сообщает «Русская Весна».

По данным источников, ВС РФ, а также солдаты, призванные в народных республиках, окружили Лиман с трех сторон и пытаются сузить полукольцо. Сейчас значительное продвижение наблюдается на северо-западном направлении и под натиском россиян украинские военные вынужденно отступают вглубь города.

Российские солдаты не исключают возможности во время массового отступления ВСУ окончательно разбить оставшиеся части военных при их переправе на правый берег Северского Донца.

Вскоре после взятия Красного Лимана Вооруженные силы России намерены захватить Краматорск.

О сложности ситуации для ВСУ говорят и в самой Украине, упоминая также о потере территорий в северной части города. В связи с этим прекращена эвакуация населения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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