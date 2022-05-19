Леонков рассказал, как остров Змеиный помогает ВКС и ПВО РФ сбивать самолеты сил ВВС Украины

Вчера, 22:04

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Леонков рассказал, как остров Змеиный помогает ВКС и ПВО РФ сбивать самолеты сил ВВС Украины
Фото из открытых источников

Военно-стратегическое значение острова Змеиный, расположенного в Черном море, трудно переоценить. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил почему. Об этом сообщает «Военное дело».

Черноморский остров, захваченный войсками российской армии, по словам Леонкова, позволяет им мониторить все взлеты украинской авиации, которые, как это известно, происходят с аэродромов Румынии и Молдавии. А такая информация в условиях боевых действий имеет чрезвычайно важное значение.

«Авиация Вооружённых сил Украины работает с румынских и молдавских аэродромов. Их боевые крылатые машины имеют дополнительные подвесные топливные баки. Поднявшись с аэродрома в Румынии и выполнив боевую задачу, украинские лётчики могут вернуться обратно лишь через аэродром подскока. Там их самолёты получают дозаправку. Средствам авиации нельзя оставаться на этом аэродроме, поскольку их быстро «откалибруют». Дозаправка занимает 5–10 минут. После неё самолёты возвращаются в Румынию», — пояснил военный эксперт. 

Зная все старты авиации ВСУ, армия РФ может с помощью средств ПВО или ракет истребителей ВКС локализовать их маршрут.




Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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