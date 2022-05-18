Чеченские бойцы ВС РФ захватили у ВСУ уникальную БМП-2К под Луганском

Уникальную БМП-2К удалось захватить чеченским бойцам под Луганском.

О достижениях российских военных подразделений Кадырова в рамках «военной спецоперации» рассказывает МК, ссылаясь на личных блоги ее участников.

Оказалось, что под Луганском удалось захватить БМП-2К ВСУ уникальной расцветки и перебитым номером. Эта БМП-2 принадлежит военной кафедре Черновицкого национального университета. А это значит, что ВСУ приходится бросать на фронт технику из учебок, что указывает на плохой уровень оснащения украинской армии.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны поставляют Украине вооружение, но Минобороны заявляет, что оно почти все уничтожается еще на пути следования.

Сегодня стало известно о том, что через Атлантику уже идут корабли с военным грузом для Украины, который Киев получит по программе ленд-лиза, утвержденной в США. Общая сумма этой программы составляет 40 млрд долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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