Полковник описал сценарий генеральной битвы за Донбасс

Сегодня, 07:29

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Полковник описал сценарий генеральной битвы за Донбасс
Фото из открытых источников

Первоначальный прогноз ряда российских экспертов, комментирующих военную спецоперацию в Украине, состоял в полном окружении подразделений ВСУ на Донбассе с дальнейшим ее уничтожением. Однако сейчас, по словам полковника в отставке Виктора Баранца, схема битвы за Донбасс будет другая. Об этом сообщает «Царьград».

По его мнению, вместо одного большого котла, будут предприняты попытки со стороны российской армии окружать бойцов ВСУ небольшими группами - «по порциям». И на взгляд Баранца, это - абсолютно верное решение. 

«Принято другое решение — откусывать вот эту колбасу, резать по частям, то есть вместо огромного гигантского котла принято решение наделать несколько котелков. Но это и правильно в данных условиях, поскольку в районе Изюма и Славянска силы спецоперации встретили ожесточенное сопротивление ВСУ», — констатировал бывший военный.

Генштаб намерен продвигаться там, где российская армия имеет успех на поле боя - в той же Авдеевке под Северодонецком. Как раз там сейчас сконцентрированы военные силы РФ. В этом районе почти сформированы и три котла – Северодонецк/Лисичанск, Славянск/Краматорск и Авдеевка/Марьинка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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